Volleybalsters mogen zich opmaken voor strijd om EK-brons na nederlaag tegen Italië

Door onze Telesportredactie

Eline Timmerman en Elles Dambrink werpen een blok op. Ⓒ ANP/HH

Belgrado - De volleybalsters zijn er op het Europees kampioenschap niet in geslaagd om de finale te bereiken. In de halve eindstrijd was Italië te sterk met 3-1. Het werd 25-19 25-17 16-25 25-18.