Over een bijzonder weerzien tussen twee coaches die elkaar hoog hebben zitten Jong AZ-trainer Maarten Martens herkent zichzelf in ’Telstar-collega’ Louis van Gaal

Steven Kooijman

Louis van Gaal en Maarten Martens worden in 2009 samen landskampioen met AZ. Ⓒ ANP Pro Shots

WIJDEWORMER - Het duel uit de Keuken Kampioen Divisie vrijdagavond tussen Telstar en Jong AZ is om meerdere redenen saillant. Niet alleen vanwege het eenmalige optreden van bondscoach Louis van Gaal als koning van de Witte Leeuwen. Maarten Martens, de eerstejaars hoofdtrainer van de Alkmaarse beloftes, werd in 2009 onder Van Gaal landskampioen met AZ. Over een bijzonder weerzien tussen twee coaches die elkaar hoog hebben zitten.