Vastleggen Arsenal 4-jarig voetballertje ’belachelijk’

Voetbal

Union Berlin wil in gesprek met Feyenoord en UEFA na Rotterdams slagveld

FC Union Berlin wil met Feyenoord en de UEFA in gesprek over ongeregeldheden rond het groepsduel tussen beide ploegen van donderdag in de Conference League. De Duitse club klaagt over lange wachtrijen voor De Kuip. Ook zou de politie buitensporig hard hebben ingegrepen.