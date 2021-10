Imponerende Jeffrey Herlings lijkt van andere planeet te komen

Sport

Jeffrey Herlings wint GP van Spanje en verstevigt koppositie

Jeffrey Herlings heeft de Grote Prijs van Spanje gewonnen. De motorcrosser werd derde in de eerste manche en won de tweede manche op het circuit in Arroyomolinos nabij de Spaanse hoofdstad Madrid. Met de zege verstevigde hij zijn leidende positie in het wereldkampioenschap.