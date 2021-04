Peter Sagan tankt in Romandië vertrouwen richting Giro d’Italia

Peter Sagan heeft woensdag de eerste etappe van de Ronde van Romandië gewonnen. De Slowaak van Bora-Hansgrohe was in een massasprint te sterk voor de Italiaan Sonny Colbrelli van Bahrain-Victorious.

De 31-jarige Sagan sloeg toe na een heuvelachtige rit over 168,1 km van Aigle naar Martigny. Het parcours was aanvankelijk bedoeld voor het WK van 2020, maar dat werd vanwege de coronacrisis verplaatst naar Imola.

Na vier ronden op een lokaal circuit, met daarin acht van de negen beklimmingen van derde categorie, versloeg Sagan aan de streep de Colbrelli en de Nieuw-Zeelander Patrick Bevin.

Rohan Dennis

Rohan Dennis blijft de leider in het algemeen klassement. De Australiër van Ineos Grenadiers schreef dinsdag de proloog op zijn naam. Zijn voorsprong op teamgenoten Geraint Thomas en Richie Porte, die de tweede en derde tijd realiseerden, blijft negen seconden.

Sagan klom dankzij zijn overwinning op naar de vijfde plaats en naderde Dennis dankzij tien bonificatieseconden tot op twaalf tellen. Zijn teamgenoot en klassementsrenner Wilco Kelderman finishte als zeventiende en is net buiten de top tien de beste Nederlander in het algemeen klassement.

Giro

De 31-jarige Sagan bereidt zich in de Zwitserse rittenkoers voor op de Giro d’Italia, die op 8 mei van start gaat.

De drievoudig wereldkampioen is tot dusver bezig aan een ietwat wisselvallig seizoen. In Milaan-Sanremo finishte hij als vierde, maar in de Ronde van Vlaanderen (15e) kwam hij niet in het stuk voor. Tot woensdag won hij alleen een rit in de Ronde van Catalonië.

„Elke zege is goed voor het vertrouwen”, stelde Sagan. „Iedereen heeft het er over dat ik weer terug ben, maar ik was er altijd al. Ik ben nooit weggeweest.”