NK allround: Rijpma-De Jong en Roest maken indruk op 500 meter

De Jong was goed weg, maar maakte het echte verschil met de rest vooral in het rondje. Zodoende kwam er een persoonlijk record van 38,40 uit rollen. Daarmee was ze negen honderdste van een seconde sneller dan een jaar geleden tijdens haar persoonlijk record.

Het gat met de eerste achtervolger bedraagt al meer dan een halve seconde. Marijke Groenewoud bleef met 38,95 nipt onder de 39 seconden. Elisa Dul werd derde met een tijd van 39,15.

Titelverdediger Merel Conijn kwam al in de derde rit in actie en zette met 40,06 een voor haar doen een prima tijd neer, maar lijkt daarmee direct al kansloos voor titelprolongatie.

Wereldkampioene allround Irene Schouten doet niet mee aan het NK. De 30-jarige schaatsster van Team AH Zaanlander meldde zich vorige week al af voor het toernooi.

Roest ook razendsnel

Bij de mannen was Patrick Roest de snelste op de korte openingsafstand met een tijd van 36,11. Het was zijn vierde tijd op de 500 meter ooit voor de drievoudig wereldkampioen allround.

Zijn marge was wel iets minder groot dan die van Rijpma-De Jong. Tjerk de Boer bleef met 36,20 goed in de buurt van de titelfavoriet. De 23-jarige staat kan normaliter op de langere afstanden geen partij bieden. Jordy van Workum werd derde en was met 36,91 de derde en laatste schaatser onder de 37 seconden.

Titelverdediger Marcel Bosker werd met 37,04 vijfde, vlak achter Chris Huizinga (37,00), en moet op de 5000 meter al veel tijd goedmaken op Roest.

Beau Snellink, de nummer 2 van de vorige NK allround, kwam in een persoonlijk record tot 37,67. Dat was goed voor de dertiende plaats. De schaatser van Jumbo-Visma is sterk op de lange afstanden, maar heeft nu al een grote achterstand op Roest.

Schaatsers Jorrit Bergsma en Bart Hoolwerf hadden zich een dag voor de NK afgemeld.