Rijpma-De Jong en Roest leidden op NK allround

Rijpma-De Jong had al een flinke marge op de concurrentie genomen met haar zege op de 500 meter. Ze kwam op de 3000 meter met een licht oplopende rit net niet onder de 4 minuten. Groenewoud won haar rit van concurrente Joy Beune en maakte met een snellere rit dan Rijpma-de Jong iets van haar achterstand goed. Joy Beune finishte in 4.00,85 en werd derde.

1 seconde voorsprong

In het klassement mag Rijpma-De Jong voor de 1500 meter van woensdag 1 seconde verspelen aan Groenewoud. Beune moet als nummer 3 ongeveer 3,5 seconden goedmaken.

Merel Conijn kon haar goede optreden van vorig seizoen, toen ze de nationale allroundtitel pakte, geen vervolg geven. Met 4.05,98 werd ze zesde op flinke achterstand van Groenewoud en Rijpma-De Jong na eerder de negende tijd op de 500 meter.

Roest wint opnieuw

Patrick Roest heeft na de eerste dag van de NK allround een voorschot genomen op zijn tweede allroundtitel. De 27-jarige schaatser van Reggeborgh schreef na de 500 meter ook de 5000 meter op zijn naam met een tijd van 6.10,41.

Beau Snellink werd met 6.11,08 tweede, maar had op de 500 meter (waarin hij als dertiende was geëindigd) al veel tijd verloren op Roest. Toch maakte de 21-jarige schaatser van Jumbo-Visma een flinke sprong in het klassement waarin hij nu tweede staat achter Roest.

ijzersterk slot

Roest zat halverwege de race nog onder de tijd van Snellink, maar dook toen in de rondjes van 28 seconden. Met die snelle slotronden bleef hij zijn concurrent op de lange afstanden nipt voor.

Titelverdediger Marcel Bosker kwam in de slotrit tegen Jordy van Workum tot de vierde tijd met 6.17,88, nog net achter Kars Jansman (6.16,06). Hij neemt in het klassement de derde plaats in.

Tjerk de Boer, die als tweede was geëindigd op de 500 meter, zakte weg in het klassement. Hij kwam op de 5000 meter tot 6.34,75 en staat na twee afstanden achtste. Van Workum, de nummer 3 op de eerste afstand, werd vijfde met 6.20,62 en staat vierde in het klassement.