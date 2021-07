Roger Federer wint ook van Britse hoop Cameron Norrie op Wimbledon

De als zesde geplaatste Federer had ruim tweeënhalf uur nodig om een einde te maken aan het toernooi van de enige overgebleven Brit in het mannentoernooi, de nummer 26 van de plaatsingslijst. De Zwitser benutte zijn eerste wedstrijdpunt met een sterke service, die Norrie tot een fout dwong.

In de derde set was Federer al dicht bij de overwinning, maar toen hij twee breakpoints had, verloor hij zes punten op rij. Hij leverde de set in met een zeer slordige servicegame. In de vierde set herpakte Federer zich en hij plaatste op 4-4 de beslissende break.

In de vierde ronde neemt Federer (39) het op tegen de Italiaan Lorenzo Sonego.

Nick Kyrgios moet geblesseerd opgeven

Nick Kyrgios heeft in de derde ronde van Wimbledon opgegeven met een buikspierblessure. De Australiër nam het op tegen de Canadees Felix Auger-Aliassime.

Nick Kyrgios Ⓒ REUTERS

De 26-jarige Kyrgios had de eerste set met 6-2 gewonnen, maar moest de tweede met 6-1 aan Auger-Aliassime laten. „Ik heb al een tijdje niet meer op dit niveau gespeeld en mijn opslag is mijn belangrijkste wapen. Mijn buikspieren moeten in orde zijn om mijn services te kunnen afschieten”, zei Kyrgios, de nummer 60 van de wereld. De als zestiende geplaatste Auger-Aliassime neemt het nu op tegen de winnaar van het duel tussen Alexander Zverev uit Duitsland en de Amerikaan Taylor Fritz.

Eerder op de dag bereikte de Italiaan Matteo Berrettini zonder setverlies de vierde ronde. De nummer 7 van de plaatsingslijst, in de vorige ronde te sterk voor Botic van de Zandschulp, was met 6-4 6-4 6-4 te sterk voor de Sloveen Aljaz Bedene.

Raducanu

Bij de vrouwen blijft Emma Raducanu verrassen. De 18-jarige Britse, nummer 338 van de wereld en toegelaten met een wildcard, drong ten koste van de Roemeense Sorana Cirstea door tot de vierde ronde: 6-3 7-5.

Emma Raducanu Ⓒ AFP

Raducanu is de jongste Britse die de laatste 16 weet te bereiken op Wimbledon. Ze heeft bij haar debuut nog geen set verloren. Maandag neemt ze het op tegen de Australische Ajla Tomljanovic, die Jelena Ostapenko uit Letland in drie sets de baas was. Raducanu, die dit jaar pas twee toernooien speelde, werd in Canada geboren en heeft een Chinese moeder en een Roemeense vader. Ze woont al sinds haar jeugd in Engeland.

Ook de Amerikaanse tiener Cori Gauff, een jaar jonger nog dan Raducanu, wist de vierde ronde te bereiken. De nummer 23 van de wereld versloeg de Sloveense Kaja Juvan met 6-3 6-3. Gauff, die het nu opneemt tegen de Duitse Angelique Kerber, haalde twee jaar geleden ook de vierde ronde op Wimbledon. Dat was haar doorbraak.

Haase wint in dubbelspel van broer Murray

Robin Haase won in de tweede ronde van het mannendubbelspel van Jamie Murray, de oudere broer van Andy Murray. Haase, die een duo vormt met de Kazach Andrei Golubev, was met 6-7 (3) 6-3 6-2 te sterk voor Murray en de Braziliaan Bruno Soares. Murray en Soares waren als zevende geplaatst in Londen. Ze wonnen in 2016 samen de Australian Open en de US Open. Haase (34) werd op Wimbledon in het enkelspel in de tweede ronde van de kwalificaties uitgeschakeld.