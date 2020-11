Onfortuinlijke handbiker Alex Zanardi eindelijk aan de beterende hand

Er is nog maar weinig informatie naar buiten gekomen over de gezondheidstoestand van de onfortuinlijke Zanardi, die in juni van dit jaar terwijl hij met zijn handbike aan een estafette deelnam, in botsing kwam met een vrachtwagen.

Sindsdien verbleef Zanardi in verschillende ziekenhuizen in Sienna en later Milaan, waar hij verschillende operaties aan de hersenen en het hoofd onderging.

Algemene stabiliteit

Het San Raffaele-ziekenhuis in Milaan, waar Zanardi, de laatste tijd verbleef komt nu naar buiten met de volgende verklaring.

„Zanardi heeft een fysieke en neurologische toestand van algemene stabiliteit bereikt die de overbrenging naar een andere ziekenhuis, en de daaruit voortvloeiende benadering van de gezinswoning, mogelijk heeft gemaakt.”

Doorzettingsvermogen

„In de afgelopen twee maanden heeft hij ook een pad van fysieke en cognitieve revalidatie kunnen inslaan”, voegde het ziekenhuis eraan toe.

Naast zijn carrière in de autosport, en het vreselijke ongeluk op de Lausitzring waarbij hij beide benen verloor, is Zanardi waarschijnlijk het meeste bekend om zijn doorzettingsvermogen.

Hij bleef niet bij de pakken zitten na de amputatie van zijn benen en legde zich toe op het handbiken, een discipline waarin hij verschillende olympische medailles wist te veroveren.

