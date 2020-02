Kjeld Nuis: ’Ik kan mijn oude niveau halen’

„Ik voel me goed, heb er zin in”, vertelde Nuis gistermiddag voor de eerste training van de dag. „Ik kreeg net voordat ik mijn hotel verliet een berichtje van Jac Orie, die nog in Nederland is. Hij informeerde of ik er klaar voor ben. Ik antwoordde hem dat ik nog twee dagen had voordat het echt begint, maar ik sta te popelen. Vorige week in Salt Lake City heb ik echt heel lekker kunnen trainen. Ik probeerde er een aantal heel snelle dingen en dat lukte aardig. Nou is dat geen voorbode, hè. Want ik reed bijvoorbeeld een dag voor het NK sprint een snoeiharde temporonde, maar het hele toernooi ging het nergens over. Ik denk nu dat ik wel weer mijn oude niveau kan halen. En dat is nodig ook, wil ik meedoen om de prijzen in Salt Lake.”

Vorig jaar groeide hij uit tot de grote man van de wedstrijden op de snelste ijsvloer ter wereld. Nuis vestigde twee wereldrecords (op de 1000 en 1500 meter), en zou graag weer zo’n dergelijk kunstje uithalen. Om die reden hebben hij en Thomas Krol zich afgemeld voor de 1500 meter in Calgary. „Dat zou een te grote fysieke aanslag zijn, en als je alles op zo’n WK afstanden zet, moet je keuzes maken.”