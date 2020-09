Fans Feyenoord begrijpen Rutte: maar begrijpt hij ons?

De woorden van de premier (’gewoon je bek houden in het stadion’) verrasten Ravenhorst. „Maar we begrijpen dat hij onder grote druk staat. Het is crisis, de aantallen lopen op, dat zorgt voor een bepaalde druk. Ik was in het stadion en zag dat veel mensen er echt mee bezig waren zich aan de regels te houden. Maar dan krijgen we in de laatste minuten drie grote kansen om nog te winnen. Dat brengt emotie met zich mee. Zoiets is gewoon niet te voorkomen.”

„Wij respecteren de regels”, vervolgt Ravenhorst. „Hoewel toch ook heel vaak blijkt dat de kans op besmettingen buiten misschien wel meevalt. Maar de supporters willen er ook heel graag de volgende keer weer bij zijn, het liefst nog met meer. Dat realiseert iedereen zich. Toch is het ook zo dat na het opstellen van de richtlijnen voor de fans de voorzitter van het veiligheidsberaad zei dat ze niet haalbaar waren. Het is heel erg dubbel. Bovendien wordt in de protocollen gesproken van ’aanhoudend’ gezang. Daarvan was bij Feyenoord echt geen sprake.”

Bekijk ook: Meer stewards en security bij Feyenoord voor handhaving coronaregels

Ravenhorst: „We gaan er alles aan doen en Feyenoord heeft ook al extra maatregelen getroffen voor de volgende thuiswedstrijd. Maar voetbal is emotie en dat krijg je er niet zo maar uit. Het zit heel diep bij de mensen. Maar op de foto’s lijkt het soms dat mensen dichter bij elkaar staan dan het in werkelijkheid is. En wat bij ons gebeurt, gebeurt in andere stadions ook. Feyenoord ligt nu eenmaal onder het vergrootglas. Dat is niet erg. De bereidwilligheid om het samen op te lossen is er zonder meer.”