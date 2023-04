VIDEO Enorme blunder Dortmund-doelman in clash met Bayern

BVB-doelman Gregor Kobel beoordeelde in de 13e minuut de bal volledig verkeerd. Na een dieptepass van Bayern-verdediger Dayot Upamecano kwam Kobel zijn doel uit om de bal weg te werken. Hij schoot echter volledig over de bal heen, waardoor de pass in het doel verdween. De meegelopen Leroy Sané had de bal nog kunnen toucheren, maar koos ervoor de bal te laten lopen.

Het werd nog pijnlijker voor Dortmund. Bij rust leidde de Rekordmeister al met 3-0. Thomas Müller nam de tweede en derde treffer voor zijn rekening. Uiteindelijk werd het 4-2 voor Bayern.

