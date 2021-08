Memphis redt punt voor FC Barcelona met heerlijke knal

In Bilbao moesten de Catalanen flink aan de bak om na een 1-0 achterstand toch nog een punt weg te slepen. Het was Memphis Depay die voor de gelijkmaker tekende met een heerlijke treffer: 1-1.

In de openingsfase van de tweede helft was het Inigo Martinez die voor de openingstreffer zorgde door raak te kopen uit een hoekschop. Voor rust was Barça al een paar keer goed weggekomen. Toch was het Barcelona dat op voorsprong leek te komen, maar de treffer van Ronald Araujo werd afgekeurd wegens een eerdere overtreding van Martin Braithwaite.

Athletic Club-verdediger Mikel Balenziaga (R) probeert Frenkie de Jong af te stoppen. Ⓒ EPA

Ook in de tweede helft kwam Barcelona er in het eerste half uur niet aan te pas. Maar het was Memphis die in de 75e minuut voor de bevrijdende gelijkmaker zorgde door de bal keihard binnen te schieten. Even daarvoor had Frenkie de Jong al voor de 1-1 kunnen zorgen, maar zijn heerlijke lobje belandde op de lat.

Depay had met nog voor een voorsprong kunnen zorgen, maar zijn schot ging voorlangs. In de laatste minuten moest Barcelona verder met tien man nadat Eric Garcia rood had gekregen.

Tegenvaller voor Koeman was het uitvallen van Gerrad Pique die na een half uur geblesseerd naar de kant moest.

Jordi Alba probeert Ronald Koeman iets duidelijk te maken. Ⓒ AFP

