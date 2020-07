’Miedema tactisch sterker dan veel mannen in betaald voetbal’

Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Vivianne Miedema werd afgelopen week door de Britse pers uitgeroepen tot beste voetbalster van de Engelse Super League. Weinigen zullen er van hebben opgekeken, sommigen hebben mogelijk zelfs hun schouders opgehaald. Want rond de Arsenal-spits is het tegenwoordig een grote goednieuwsshow. Doelpuntenrecords, onderscheidingen, ze vallen haar meermaals per jaar ten deel. Afgelopen seizoen scoorde Miedema maar liefst 29 (!) keer in 22 officiële duels. Bovendien is ze ondanks haar 23 jaar al topscorer aller tijden van Oranje (69 doelpunten in 88 interlands). „Het wordt bijna normaal, maar dat is het natuurlijk niet”, aldus teamgenoot Jill Roord. Het fenomeen Miedema verklaard aan de hand van degenen die haar het beste kennen.