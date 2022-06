Mbappé wilde na EK stoppen bij het nationale elftal wegens racisme

De 23-jarige spits werd na de uitschakeling aangevallen op social media. Dat was zo erg dat Mbappé zelfs eraan dacht om te stoppen als international. De voorzitter van de Franse voetbalbond FFF, Noël Le Graët, zei in een Franse krant dat de aanvaller een gebrek aan steun had gevoeld na de uitschakeling op het EK, maar repte met geen woord over racisme.

Niet gemeend

Le Graet vertelde hoe de spits van Paris Saint-Germain naar zijn kantoor was gekomen, waar ze 5 minuten met elkaar hadden gesproken. De aanvaller zou hebben gezegd dat hij niet langer voor het Franse elftal wilde spelen. „Wat hij natuurlijk niet meende.”

Mbappé reageerde via Twitter op het interview en zei dat hij het jammer vond dat Le Graët het racisme waar hij het slachtoffer van was geworden niet had vermeld. „Ik heb hem uitgelegd dat het vooral te maken had met het racisme en niet met de strafschop”, schreef Mbappé. „Maar hij vond dat er geen racisme was geweest.”

De voorzitter van de bond had enkele jaren geleden ook al beweerd dat racisme in het voetbal „niet of nauwelijks bestaat.” Daar was toen veel kritiek op gekomen. Over de racistische beledigingen van Mbappé had Le Graët ook gezegd dat de voetballer het zich misschien had aangetrokken, maar dat de zaak snel was afgedaan.