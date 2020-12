Oppermachtige Mathieu van der Poel soleert naar zege na lekke band Wout van Aert

De Belg van Jumbo-Visma lag meteen een halve minuut achterop en kreeg dat gat niet meer gedicht. Van Aert werd tweede op 38 seconden. De derde plaats was voor de Nederlander Lars van der Haar.

Daarmee leek het verloop van de cross in Zolder op die van Herentals afgelopen woensdag. Alleen was het toen Van der Poel die lek reed waarvan Van Aert profiteerde. De Brit Tom Pidcock, een andere gevreesde concurrent, was al na de eerste bocht kansloos. Hij werd opgehouden door een valpartij. Maar de grootste pechvogel was Eli Iserbyt, tot zaterdag de leider in het klassement. De Belg moest opgeven na een val met op het oog een zware schouderblessure. Zondag treffen de veldrijders elkaar opnieuw, dan om de wereldbeker in Dendermonde.

Het was een eenzame wedstrijd geweest voor Van der Poel. „Maar zeker niet makkelijk. Gelukkig heb ik in het tweede deel wat meer mijn eigen tempo kunnen rijden. Ik had niet verwacht zo snel alleen voorop te komen, maar Van Aert reed lek en ik wilde hem natuurlijk niet terug laten komen in de wedstrijd.”

Voor Van der Poel was het zijn vierde overwinning van dit seizoen. Daar had hij zes wedstrijden voor nodig. Eerder moest hij in Gavere, eveneens in een cross om de Superprestige, Pidcock voorlaten. Van Aert versloeg hem na tegenslag in Herentals in een cross om de X2O Badkamers Trofee.

Van der Haar was opgetogen over zijn derde plaats. „Ik voel me al een tijdje heel goed, al blijkt dat niet altijd uit de uitslagen”, vertelde de Nederlander van Telenet Baloise Lions, die zondag in Dendermonde andere omstandigheden zal treffen. „Veel modder, ik kijk er niet echt naar uit.”

Iserbyt moet zijn leidende positie afstaan aan zijn landgenoot Toon Aerts, die als zevende eindigde. Er volgt nog één manche om de Superprestige.

Brand wint ook Superprestigecross van Zolder

De Nederlandse veldrijdster Lucinda Brand heeft zaterdag de cross van het Belgische Heusden-Zolder gewonnen.

Het was de zevende veldrit uit de Superprestigereeks. De renster van Telenet Baloise Lions troefde in de sprint drie landgenotes af. Wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado werd tweede voor Annemarie Worst en Denise Betsema.

Brand die de voorgaande vier Superprestigecrossen had gewonnen verstevigde haar leidende positie. Alvarado blijft tweede.