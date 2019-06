WK vrouwen: wie bekeren er verder?

Groep A:

Koploper Frankrijk is na twee gewonnen duels al zeker van een plaats in de achtste finales, hekkensluiter Zuid-Korea is uitgeschakeld. Noorwegen en Nigeria strijden nog om een ticket bij de laatste zestien.

Groep B:

Exact dezelfde situatie als in Groep A. Duitsland is al door, Zuid-Afrika is uitgeschakeld. Spanje en China kunnen zich allebei nog verzekeren van een langer verblijf in het toernooi.

Groep C:

Italië is met zes punten uit twee duels al door, daarachter vechten drie landen om een toernooivervolg. Voor Jamaica, met nul punten laatste, wordt dat de lastigste opgave. Brazilië en Australië hebben drie punten.

Groep D:

Engeland bekert met zes punten sowieso verder, aartsrivaal Schotland is na twee nederlagen klaar. Japan (vier punten) en Argentinië (eentje) strijden voor de volgende ronde.

Groep E:

De groep van Oranje. Nederland en Canada weten zich al zeker van een plaats in de achtste finales, Kameroen en Nieuw-Zeeland (beiden nog puntloos) zijn uitgeschakeld.

Groep F:

Dezelfde situatie als in de groep van Nederland. Zweden en de Verenigde Staten strijden verder om de wereldbeker, Thailand en Chili spelen na twee dikke nederlagen alleen nog voor de eer.