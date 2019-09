Vitesse na bizar slot langs AZ

Penalty’s waren het onderwerp van gesprek in Arnhem. In de eerste helft werd de bal op de stip gelegd in het voordeel van AZ. Teun Koopmeiners schoot vervolgens raak. Nog voor rust maakte Tim Matavz de gelijkmaker.

De wedstrijd leek op een 1-1 af te stevenen, totdat de bal plots op de arm van AZ-verdediger Owen Wijndal viel. Scheidsrechter Dennis Higler legde de bal op de stip.

Bero ging achter de bal staan, maar kon de penalty in eerste instantie niet benutten, omdat Marco Bizot de inzet keerde. In de rebound schoot Oussama Darfalou de bal alsnog tegen de touwen en Vitesse dacht dat de overwinning binnen was.

De strafschop moest echter opnieuw genomen worden, omdat spelers te vroeg inliepen. Bero ging nogmaals achter de bal staan. Dit keer schoot de Slowaak wel in één keer raak.