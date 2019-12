Leger van Advocaat staat paraat

Dick Advocaat tijdens de laatste training van zijn ploeg in Stadion Do Dragao. ’Geweldig dat onze fans hier met 2500 man zijn’. Ⓒ FOTO ANP

AMSTERDAM - Het Legioen van Feyenoord heeft de club dit seizoen al aardig wat factuurtjes van de UEFA opgeleverd. Boetes voor vuurwerk in stadions uit en thuis. Toch is Dick Advocaat in het Portugese Porto blij dat er ruim 2500 man in een rood-witte outfit in het vliegtuig zijn gesprongen om zijn ploeg in Stadio do Dragao moreel bij te staan.