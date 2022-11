Dirk Kuyt na ADO-ontslag: ’Alles gedaan om niet te verliezen’

ADO, dat vorig seizoen onder trainer Giovanni Franken nipt naast promotie greep, staat momenteel zeventiende. Slechts vier van de zestien wedstrijden onder leiding van Kuyt werden gewonnen.

Hoewel een ontslag van Kuyt al langer boven de markt hing, kwam het toch nog als een donderslag bij heldere hemel. Gisteren ging de trainer nog gezellig padellen met de selectie.

Feyenoord

Kuyt beëindigde in 2017 zijn spelerscarrière met het kampioenschap bij Feyenoord en startte toen een trainerscarrière op. Kuyt had gehoopt op termijn bij Feyenoord aan de slag te kunnen, maar zijn eerste grote klus als hoofdtrainer bij ADO Den Haag is uitgelopen op een grote deceptie.

Kuyt werd afgelopen zomer aangesteld bij ADO om de club alsnog naar de Eredivisie te leiden. Hij kreeg met John Metgod en Chris van der Weerden twee ervaren assistenten. Die laatste vertrok al eerder om assistent van Phillip Cocu bij Vitesse te worden. De afgelopen weken was er sprake van dat Giovanni Franken weer meer bij de eerste selectie betrokken zou worden. Nu de winterstop is aangebroken heeft ADO besloten toch een andere weg in te slaan. Op 11 december wordt de competitie weer hervat.

Reactie ADO

„Het is een moeilijke dag voor ADO Den Haag. De club heeft besloten om niet verder te gaan met Dirk Kuyt. We zijn ervan overtuigd dat een koerswijziging bij het eerste elftal kan helpen om voor een ommekeer te zorgen. De ambitie blijft onveranderd.

Wij bedanken Dirk voor zijn professionaliteit, inzet en toewijding. Daarnaast hebben we een enorme waardering voor het doorzettingsvermogen, de veerkracht en de bezieling die Dirk als persoon kenmerken.

De club wenst Dirk succes met alles wat er in de toekomst op zijn (trainers)pad komt. We hopen dat onze paden ooit weer kruisen.

De club beraadt zich momenteel over de vacante positie die is ontstaan.”

Reactie Kuyt

Kuyt heeft er naar eigen zeggen „alles aan gedaan om niet te verliezen” bij ADO Den Haag. De 42-jarige trainer reageerde via Instagram op zijn ontslag bij de Haagse club eerder op de dag.

„Helaas is mijn trainerschap bij ADO Den Haag vroegtijdig tot een einde gekomen. Ik wil in het bijzonder Ignacio Beristain alsmede eigenaar David S. Blitzer bedanken voor de kans die ze mij geboden hebben”, meldt Kuyt op het sociale medium.

„In de afgelopen maanden heb ik een intensieve band met mijn staf en spelers mogen opbouwen. De resultaten waren helaas niet zoals gewenst, maar het respect en vertrouwen zal ik altijd in jullie blijven houden. Ik wens de spelers en staf dan ook heel veel succes voor de rest van het seizoen.”

„Ik hoop dat de club in de toekomst de juiste keuzes zal maken, niet alleen voor de spelers en staf, maar ook voor alle trouwe fans en mensen die ADO Den Haag een warm hart toedragen.”

„De club ADO Den Haag en de supporters verdienen het om terug te keren op het hoogste niveau. Helaas heb ik deze wedstrijd niet gewonnen, maar ik heb er alles aan gedaan om niet te verliezen.”

ADO Den Haag bezet na zestien duels de zeventiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg wist slechts vier overwinningen te boeken. Een week geleden zat Kuyt voor het laatst op de bank tijdens de 1-0-thuisnederlaag tegen Roda JC.