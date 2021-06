Video: Emotionele Sergio Ramos breekt in afscheidsfilmpje Real Madrid

De 35-jarige verdediger kreeg het al snel te kwaad toen hij zijn speech opende en noemde het besluit om Real Madrid te verlaten een van de moeilijkste momenten uit zijn leven.

„Dat ik emotioneel zou raken was onvermijdelijk. Ik had zo graag afscheid genomen in het stadion, in het Santiago Bernabéu, dat ik dankzij Real Madrid altijd in mijn hart zal dragen. Een prachtige, unieke fase in mijn leven is bij deze afgesloten.”

Ramos benadrukte wel dat hij nog ambitie heeft om door te gaan. “Ik hoop dat ik mijn beste niveau nog jaren kan laten zien en nog nieuwe titels aan mijn palmares zal kunnen toevoegen. Dit is geen afscheid maar een ‘tot ziens’, want ik kom hier zeker nog terug.”

Het clubicoon heeft zestien jaar bij De Koninklijke gespeeld waarin hij tot bijna 700 officiële wedstrijden is gekomen en alle prijzen heeft weten te pakken. Op zijn erelijst staan onder andere vier Champions League-titels, vijf Spaanse landstitels, vier Spaanse supercups en vier Europese supercups.