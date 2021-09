Rinus van Kalmthout ook volgend seizoen in Indy Car

De 21-jarige Nederlander zal voor het derde achtereenvolgende jaar uitkomen voor het team. Als coureur van ECR won ’VeeKay’ (zoals de Amerikanen hem liefkozend noemen) in 2020 het ’Rookie of The Year’-klassement, om daar in 2021 zijn eerste IndyCar-zege aan toe te voegen.

Op zaterdag 15 mei jongstleden boekte Van Kalmthout zijn allereerste IndyCar-overwinning, door als eerste over de streep te komen in de GMR Grand Prix op de Indianapolis Motor Speedway.

’VeeKay’ trok veel bekijks door zijn Chevrolet tijdens de kwalificaties voor de Indianapolis 500 op de voorste startrij te plaatsen, wat hem wederom een record opleverde. De Nederlander werd namelijk de jongste front row starter bij de Indy 500 aller tijden. Medio juni liet de ECR-coureur bovendien zijn tweede podiumfinish van het seizoen noteren, door als tweede over de meet te geraken in de eerste Chevrolet Detroit Grand Prix op het Belle Isle Street Circuit.

„Onze doelen zijn duidelijk: we willen volgend jaar strijden met de kampioenschapskandidaten, nog vaker op het podium staan en races winnen. Al zijn we niet het grootste team, zit er veel potentie in ons totaalpakket. De teaminterne sfeer bij ECR draagt bij aan onze motivatie – het voelt als een vriendenclub die voor elkaar door het vuur gaat, met als inzet het scoren van de best denkbare resultaten”, aldus Van Kalmthout.