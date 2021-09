Definitief: dit jaar Formule 1 in Qatar

De race ten noorden van Doha was al een tijd op handen, maar is nu dus helemaal officieel. Het zorgt ervoor dat dit Formule 1-seizoen 22 races op de kalender staan, eentje minder dan aanvankelijk gepland. De Grand Prix van Qatar volgt direct na races in Mexico en Brazilië. Er zijn nog zeven races te gaan, waarvan vijf in de laatste zes weken.

Vanaf 2023 staat de Grand Prix van Qatar overigens tien jaar op de Formule 1-kalender. Volgend seizoen ontbreekt de race daar, vanwege het WK voetbal. De race zal beginnen om 18.00 lokale tijd, onder kunstlicht. Mogelijk wordt in de toekomst uitgeweken naar een ander circuit, of de huidige baan moet worden gewijzigd.

In oktober wordt naar verwachting de voorlopige kalender voor 2022 gepresenteerd, met 23 races. Zoals eerder gemeld staat de Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort volgend jaar opnieuw in het eerste weekeinde van september gepland.

Resterende F1-kalender 2021

10-10: Turkije

24-10: Verenigde Staten

07-11: Mexico

14-11: Brazilië

21-11: Qatar

05-12: Saoedi-Arabië

12-12: Abu Dhabi