Serena Williams maakt indruk met zege op nummer twee van de wereld

Net als in de eerste ronde waren behoorlijk wat prominenten naar het Arthur Ashe Stadium gekomen, onder wie Tiger Woods. Hij was echter niet getuige van de laatste wedstrijd van Serena Williams, die vlak voor de US Open bekendmaakte dat ze uitkijkt naar een nieuwe fase in haar leven.

Algemeen wordt aangenomen dat de US Open het laatste toernooi wordt van Williams, maar de Amerikaanse wilde dat na de eerste ronde niet bevestigen. „Ik ben daar behoorlijk vaag over geweest, hè? Ik blijf vaag, want je weet het nooit”, liet ze optekenen.

In de derde ronde neemt Williams het vrijdag op tegen de Australische Ajla Tomljanovic, die de Russin Jevgenia Rodina in een spannende driesetter versloeg. Donderdag komt ze samen met haar zus Venus Williams ook nog uit in het dubbelspel. Hun wedstrijd is gepland op primetime (19.00 uur plaatselijke tijd), in het Arthur Ashe Stadium.