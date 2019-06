Marko sommeert Honda meer risico te nemen

Red Bull begint steeds meer de aansluiting met de top te verliezen en dat zint Marko niet. De 76-jarige Oostenrijker is van mening dat Honda er alles aan moet doen om te verbeteren, ook al zou dat ten koste gaan van gridstraffen.

„De motor is ongelofelijk betrouwbaar, we hebben nog geen enkel probleem gehad”, aldus de Red Bull-adviseur tegen Motorsport.com. „Alles wat Honda ons heeft beloofd, is er gekomen. Maar onze vorige updates brachten niet zoveel voordeel als de updates van Mercedes en Ferrari. In de toekomst moeten we wat meer risico nemen.”

Bekijk ook: Ongenaakbaar Mercedes met vrees richting Oostenrijk

Marko hoopt vooral op het gebied van vermogen grote stappen te maken. „We beginnen liever achteraan met een sterkere krachtbron, want als Max (Verstappen, red.) achteraan start is een spectaculaire race gegarandeerd.”