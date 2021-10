Ajacied Antony luistert debuut in Braziliaans elftal op met doelpunt

De Ajacied veroverde afgelopen zomer met het olympisch elftal goud op de Spelen van Tokio. Bij terugkeer in Nederland begon Antony ook sterk aan het nieuwe seizoen. Zo blonk hij in de Champions League uit in de gewonnen groepswedstrijd tegen Sporting Portugal (1-5). Het leverde hem zijn eerste uitnodiging op voor de ’Seleção’, het A-elftal van Brazilië.

Zonder de geschorste Neymar zette de ploeg van bondscoach Tite in Caracas na een vroege achterstand ook de negende WK-kwalificatiewedstrijd in winst om. Raphinha, die direct na rust in het veld kwam, was bij alle doelpunten betrokken. De 24-jarige vleugelspits van Leeds United maakte net als Antony zijn debuut.

Uit een hoekschop van Raphinha kopte Marquinhos 20 minuten voor tijd de gelijkmaker binnen. Na een actie van de invaller kreeg Brazilië in de slotfase een strafschop, die werd benut door Barbosa. „Assists zijn net zo waardevol als goals”, zei Raphinha, nadat hij ook Antony had laten scoren. „Als vleugelspits houd ik natuurlijk van doelpunten maken, maar ik ben ook blij als ik ervoor kan zorgen dat mijn teamgenoten scoren. Dat voelt voor mij als een doelpunt.”

Argentinië kwam in Asunción tegen Paraguay niet verder dan 0-0. Het was voor het eerst in ruim twee jaar dat de winnaar van de Copa América een interland afsloot zonder een doelpunt. Ajacied Nicolás Tagliafico viel na bijna een uur spelen in, zijn teamgenoot Lisandro Martínez behoorde niet tot de selectie. Aanvoerder Lionel Messi kreeg amper kansen. Argentinië staat in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep op de tweede plek, maar heeft na negen duels al 8 punten achterstand op Brazilië.

Feyenoorder Luis Sinisterra zag vanaf de bank hoe Colombia met 0-0 gelijkspeelde bij Uruguay. Peru versloeg Chili met 2-0, mede dankzij een doelpunt van Sergio Peña (ex-FC Emmen).