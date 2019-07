’Tijdverlies Porte en Mollema kan dodelijk zijn’

„Het is klote, we weten allemaal dat er wind was, maar we zijn op tijd verwittigd. Ik weet niet wat er gebeurd is”, zei De Jongh. „Het is nu een kwestie van gefocust blijven.”

Porte vindt zichzelf in het algemeen klassement nu terug op de 20e plek, Mollema staat twee plaatsen lager. Beiden hebben een ruime achterstand op geletruidrager Julian Alaphilippe; respectievelijk 3.59 en 4.25. „Dit kan dodelijk zijn, klaar”, zei de ploegleider over de tiende etappe. „Ruim 1.40 minuut achterstand, wat dat betreft hoef je er weinig woorden aan vuil te maken. Het is nu kijken waar er kansen zijn wat terug te pakken. Niemand had dit zich zo voorgesteld.”

Trek-Segafredo heeft nog geen ritzege binnen in deze Tour. Afgelopen zondag werd de Belg Jasper Stuyven vijfde.

