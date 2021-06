Nederlands elftal met ruime zege naar EK

Oranje, dat zelf de zestiende plek op de FIFA-ranking bezet, kwam na tien minuten op voorsprong via een rake strafschop van Memphis Depay. In de 55e minuut verdubbelde Wout Weghorst de score. Ryan Gravenberch bepaalde de eindstand op 3-0.

De Boer begon tegen Georgië met Maarten Stekelenburg onder de lat. De Ajax-doelman (38) werd zodoende na Sander Boschker (39) en Piet Kraak (ook 38) de oudste Oranje-international ooit. Tim Krul verdedigde eerder deze week tegen Schotland het doel. Volgens de bondscoach heeft hij nog niet besloten wie op het EK zijn eerste doelman wordt.

Memphis Depay zet Oranje vanaf elf meter op 1-0. Ⓒ RENE BOUWMAN

De aan zijn lies geblesseerde Matthijs de Ligt werd vervangen door Daley Blind. De Ajacied vormde samen met Stefan de Vrij en Jurriën Timber het hart van de vijfmansverdediging. Owen Wijndal en Denzel Dumfries mochten weer op de flanken beginnen. Het is nog onduidelijk of De Ligt op tijd fit is voor het EK.

Bekijk ook: Frank de Boer geheimzinnig over toestand Matthijs de Ligt

Rechtsback Dumfries hielp Oranje al vroeg in de wedstrijd aan een penalty. De PSV’er werd in het strafschopgebied van Georgië omver gelopen, waarna de bal op de stip ging. Depay wist wel raad met het buitenkansje. Hij zette doelman Giorgi Loria op het verkeerde been en tekende zo voor zijn 26e goal in Oranje.

Wout Weghorst schreeuwt het uit na zijn eerste treffer voor Oranje. Ⓒ REUTERS

Tien minuten na rust maakte Weghorst zijn eerste interlandgoal. Na een subtiel steekpassje van Depay schoot de boomlange spits de bal diagonaal in de verre hoek, om vervolgens uitbundig feest te vieren. Dat hij zo’n tien minuten later naar de kant moest, vond de altijd fanatieke Weghorst duidelijk minder leuk.

Bekijk ook: Wout Weghorst werd wakker met bijzonder voorgevoel

Een kwartier voor tijd mocht ook invaller Gravenberch, de vervanger van Frenkie de Jong, voor het eerst juichen als speler van het Nederlands elftal. Na een voorzet van Donyell Malen en gekeerd schot van Depay kon de jonge Ajax-middenvelder raak koppen: 3-0.

Frank de Boer kijkt vanaf de zijlijn toe. Ⓒ ANP

Oekraïne

De Boer heeft nog precies zeven dagen de tijd om de puntjes op de i te zetten bij Oranje. Volgende week zondag wacht in de Johan Cruijff ArenA het eerste EK-duel. Oekraïne is dan de tegenstander.

De Oost-Europeanen wonnen donderdag met 1-0 van Noord-Ierland. Maandag sluit de ploeg van oud-spits Andriy Shevchenko de voorbereiding af met een oefenduel tegen Cyprus. Oostenrijk en Noord-Macedonië zijn de overige twee landen in de poule.

EK-opponent Oostenrijk speelt gelijk tegen Slowakije

Het Oostenrijkse voetbalelftal heeft in voorbereiding op het Europees kampioenschap gelijkgespeeld tegen Slowakije. In Wenen bleef het 0-0 tussen de beide deelnemers aan het evenement. Oostenrijk is binnenkort tegenstander van Oranje in de groepsfase van het EK.

Ondrej Duda was dichtbij de openingstreffer voor de Slowaken, maar zijn schot werd vlak voor de doellijn geblokt door een op de grond gevallen teamgenoot. De Oostenrijkers daarentegen raakten twee keer de paal, één keer door Florian Grillitsch en één keer door voormalig FC Twente-speler Marko Arnautovic.

Enkele dagen eerder verloor Oostenrijk in Middlesbrough van Engeland, 1-0.

Oostenrijk speelt in de groepsfase van het EK verder tegen Oekraïne en Noord-Macedonië. Slowakije is ingedeeld bij Spanje, Zweden en Polen.