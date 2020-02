Cambuur profiteert van mispeer FC Volendam

Giovanni Korte bracht Cambuur na bijna een uur op 1-0 in Almere uit een voorzet van Jarchinio Antonia. Het doelpunt was goed voor de achttiende zege in de competitie voor de ploeg van Henk de Jong, die op 57 punten komt.

Eigen doelpunt

FC Volendam kwam al na drie minuten op voorsprong tegen Telstar door een eigen doelpunt van Shayne Pattynama. De speler van Telstar herstelde zich door de assist te geven op Glynor Plet, die nog in de eerste helft de 1-1 maakte. Volendam komt door het gelijkspel op 51 punten, zes minder dan Cambuur.

De Graafschap bleef dankzij een 2-0 zege op Roda JC wel in het spoor van Cambuur. De eerste invaller, Mohamed Hamdaoui, schoot in de 63e minuut in de korte hoek de 1-0 binnen. De tweede invaller, Callum Slattery, zorgde vijf minuten voor tijd voor de 2-0 en de beslissing. De Graafschap heeft 53 punten, vier minder dan Cambuur.

