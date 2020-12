Toto Wolff: ’Ik blijf aan als teambaas van Mercedes’

Het contract van Wolff zou na dit seizoen aflopen en de machtige teambaas twijfelde eerder openlijk of hij wel zou doorgaan in zijn huidige functie. Hij hoopt op termijn een opvolger klaar te stomen, zodat hij zelf een andere rol kan krijgen binnen het bedrijf.

„Ik blijf in de Formule 1. Ook als teambaas”, aldus Wolff, die naar eigen zeggen tijdens de coronapandemie veel tijd heeft gehad om te reflecteren. „Maar uiteindelijk kwam ik tot de beslissing dat er voor mij geen balans tussen werk en privé is. Voor mij is dit alles eigenlijk het leven. Ik vind het leuk om dit bedrijf te runnen en ik deel mijn passie voor motorsport met mijn vrouw.”

Susie Wolff is teambaas bij het Formule E-team Venturi. Haar man haalde in 2020 voor het zevende jaar op rij de constructeurstitel binnen in de Formule 1. Toto Wolff is niet alleen teambaas van Mercedes, maar ook aandeelhouder in het Formule 1-team. Hij heeft ook een aandeel in Williams en heeft zich ingekocht in Aston Martin.

Bekijk ook: Mercedes kent reden bandenblunder en grijpt in