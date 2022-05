Novak Djokovic wil ondanks ’fout’ organisatie naar Wimbledon

Het grandslamtoernooi in Londen dat weigert om spelers uit Rusland en Wit-Rusland toe te laten vanwege de inval in Oekraïne, telt dit jaar niet mee voor de punten op de wereldranglijst, zo hebben de overkoepelende organisaties in het tennis ATP (mannen) en WTA (vrouwen) besloten.

„Ja, ik ben van plan om naar Wimbledon te gaan”, zei de Serviër na zijn overwinning op de Japanner Yoshihito Nishioka in Parijs. Djokovic won het grastoernooi vorig jaar voor de zesde keer. Hij had eerder al gezegd dat hij de beslissing van de toernooiorganisatie om Russen en Wit-Russen niet toe te laten als „een fout” beschouwde.

Verschillende tennissers hadden na het besluit van de ATP en de WTA om de punten van Wimbledon niet mee te laten tellen voor de wereldranglijst laten weten het grandslamtoernooi dan „als een demonstratietoernooi” te benaderen. Cameron Norrie, de beste speler van Groot-Brittannië, sprak zelfs zijn vrees ervoor uit dat wereldtoppers zich gaan afmelden voor Wimbledon.

Djokovic miste eerder dit jaar nog de Australian Open na een grote rel. De Serviër wilde zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus, iets dat verplicht was gesteld vanuit de Australische overheid. Djokovic liet daardoor een enorme kans liggen om zijn 21e grandslamtoernooi te winnen en alleen recordhouder te worden. In plaats daarvan won zijn sportieve rivaal Rafael Nadal in Melbourne. De Spanjaard staat zodoende op 21 titels, één boven Djokovic en Roger Federer.