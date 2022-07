Ajax met teruggekeerde internationals te sterk voor Lokomotiva Zagreb

Schreuder koos voor een combinatie van ervaren en jonge spelers in zijn basisopstelling. In de tweede helft kwamen meer talenten in het veld.

Taylor rondde van dichtbij af nadat hij de bal gelukkig had teruggekregen van een Kroatische tegenstander. Baas kopte van dichtbij een voorzet raak en Enem tikte in de slotfase eenvoudig de bal in het doel.

Eerder verloor Ajax deze oefencampagne van SC Paderborn (2-5) en wonnen de Amsterdammers met 3-0 van SV Meppen, dat op het derde niveau in Duitsland speelt.