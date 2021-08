Podiumplek Sebastian Vettel in gevaar

Een teamlid van Aston Martin dient zich zondagavond nog te melden bij de stewards. Na afloop van de race was het niet mogelijk om 1,0 liter benzine uit de auto van Vettel te halen, maar slechts 0,3 liter. Een liter is volgens de reglementen het minimum om te controleren of de benzine aan alle eisen voldoet.

