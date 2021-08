Sebastian Vettel gediskwalificeerd, Lewis Hamilton vergroot voorsprong

Het bleek tijdens de controles na afloop niet mogelijk om 1,0 liter benzine uit de auto van Vettel te halen, maar slechts 0,3 liter. Een liter is volgens de reglementen het minimum om te controleren of de benzine aan alle eisen voldoet.

De Aston Martin-coureur is daardoor uit de uitslag geschrapt. Lewis Hamilton stijgt naar de tweede plek, Carlos Sainz ’finisht’ als derde in Boedapest. Hamilton pakt daardoor drie punten meer in de strijd om de wereldtitel.

Max Verstappen stijgt van plek tien naar stek negen en krijgt één punt extra. De voorsprong van Hamilton op de Nederlander in de WK-stand is nu acht punten, in plaats van zes.