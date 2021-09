Sport Kort: tien jaar schorsing voor Algerijnse judoka na terugtrekken op Spelen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Algerijnse judoka 10 jaar geschorst na terugtrekken in Tokio

23.11 uur: De internationale judofederatie heeft Fethi Nourine voor tien jaar geschorst, omdat hij zich om politieke redenen terugtrok op de Olympische Spelen van Tokio. De Algerijn weigerde op de mat te gaan staan met een Israëlische tegenstander, hetgeen gezien de loting in de tweede ronde mogelijk was geweest. Zijn coach Amar Benikhlef kreeg dezelfde straf. De twee waren na hun actie in de Japanse hoofdstad al voorwaardelijk geschorst.

„Ik heb hard gewerkt om hier te komen”, verklaarde Nourine (30) destijds voor de Algerijnse televisie. „Ik steun echter de Palestijnen in hun conflict met Israël. Deze zaak is veel belangrijker dan mijn eigen ambities. Mijn beslissing is daarom ook definitief.”

Bij de wereldkampioenschappen van 2019, ook in Tokio, trok Nourine zich om dezelfde reden ook al terug.

Opnieuw Zuid-Amerikaanse interlandperiode met drie duels

22.38 uur: De Zuid-Amerikaanse landen gaan bij de volgende interlandperiode begin oktober opnieuw drie kwalificatiewedstrijden voor het WK van 2022 in Qatar spelen. Dat heeft de Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol gemeld.

Net als begin september staan er op donderdag 7, zondag 10 en donderdag 14 oktober drie in de plaats van twee wedstrijden op het programma. Dit als compensatie voor de twee wedstrijden die in maart werden uitgesteld nadat Europese clubs weigerden hun spelers vrij te geven door de coronapandemie.

De Zuid-Amerikaanse kwalificaties eerder deze maand bezorgden de Europese landen, en dan voornamelijk Engeland, heel wat zorgen. Vrijwel alle Engelse clubs weigerden om hun Zuid-Amerikaanse internationals af te staan, omdat de spelers anders bij terugkeer tien dagen in quarantaine hadden gemoeten.

Japan staat publiek toe bij WK turnen

21.01 uur: Terwijl er eerst nog sprake was van afgelasting vanwege de situatie rond corona in Japan, hebben de organisatoren maandag bekendgemaakt dat publiek welkom is bij de WK turnen in oktober in Kitakyushu. Net als bij de WK ritmische gymnastiek in dezelfde stad kunnen Japanse belangstellenden de wedstrijden bijwonen.

Voordat het besluit genomen werd was er een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de internationale gymnastiekbond FIG, de lokale autoriteiten en enkele experts. Daar werd gewezen op de teruglopende besmettingscijfers in Japan. Ten tijde van de Olympische Spelen liepen die nog op. De organisatoren zullen in samenspraak met de overheid bepalen hoeveel toeschouwers er welkom zijn.

De WK turnen zijn van 18 tot en met 24 oktober, drie dagen later begint de wereldtitelstrijd voor de ritmisch gymnasten.

Basketballers Leiden nog in race voor Champions League

20.37 uur: De basketballers van Zorg en Zekerheid Leiden zijn twee overwinningen af van deelname aan de Basketball Champions League. De ploeg van coach Geert Hammink won maandag in het Italiaanse Treviso van het Belgische Belfius Mons. Dankzij een score van Worthy de Jong in de zoemer won Leiden met 76-74.

Woensdag is het Belarussische Tsmoki Minsk de volgende tegenstander. Bij winst speelt de ploeg uit Leiden dan nog een duel tegen een tegenstander uit de andere groep met als inzet een plaats in de Champions League. De Deen Asbjørn Midtgaard was de topschutter bij ZZ Leiden met 22 punten.

Gestaakt duel tussen Nice en Marseille naar eind oktober

16:36 uur De in augustus gestaakte voetbalwedstrijd tussen OGC Nice en Olympique Marseille wordt 27 oktober opnieuw gespeeld, heeft de Franse bond bepaald.

Het duel liep uit de hand toen supporters van Nice in de hoek van het veld flesjes naar de spelers van Marseille gooiden bij hoekschoppen. Toen aanvaller Dimitri Payet er eentje teruggooide, bestormden fans het veld en ontstond er een massale vechtpartij.

De wedstrijd wordt nu gespeeld op een neutrale locatie.

Nice, dat speelde met Pablo Rosario en Justin Kluivert, leidde op het moment dat het duel werd stilgelegd met 1-0. Marseille vond de situatie dusdanig onveilig dat het de wedstrijd niet meer wilde uitspelen.

Titelverdediger Chelsea nog zonder Kanté tegen Zenit

16:35 uur Chelsea-trainer Thomas Tuchel mist dinsdag in het Champions Leagueduel met Zenit St. Petersburg middenvelder N’Golo Kanté. De Franse international wordt dit seizoen gehinderd door een enkelblessure die hem ook aan de kant hield bij de WK-kwalificatiewedstrijden van de Franse nationale voetbalploeg.

Kort voor de interlandbreak moest Kanté tegen Liverpool al voortijdig naar de kant. Tuchel had gehoopt dat de Franse middenvelder inmiddels weer inzetbaar zou zijn, maar meldde maandag dat het duel met de Russen te vroeg komt.

Chelsea mist dinsdag ook de Amerikaanse aanvaller Christian Pulisic, die nog niet hersteld is van een enkelblessure.

Chelsea is de titelverdediger in de Champions League. De Londense club neemt het in de groepsfase verder op tegen Malmö FF en Juventus.

Beste tennissters voor WTA Finals naar Mexico

15:55 uur De acht beste tennissters van het jaar treffen elkaar vanaf 8 november in het Mexicaanse Guadalajara. Het eindejaarstoernooi, WTA Finals genaamd, wordt daar eenmalig gehouden. Ook de beste dubbelaars komen daar in actie op het officieuze WK tennis.

De laatste keer dat de WTA Finals werden gehouden was in 2019 in het Chinese Shenzhen. Vanwege de coronapandemie werd daar vorig jaar niet gespeeld en ook dit jaar wijkt de WTA uit. Wel staat vast dat vanaf volgend jaar tot en met 2030 het toernooi in Shenzhen wordt gehouden.

Guadalajara was dit jaar al locatie voor een kleiner WTA-toernooi.

Real Madrid begint aan Champions League zonder Gareth Bale

15:44 uur Real Madrid mist woensdag in het groepsduel met Internazionale uit de Champions League aanvaller Gareth Bale. De Welshman ontbrak zondag al in het met 5-2 gewonnen competitieduel met Celta. Volgens Spaanse media kampt Bale met een blessure aan de rechterhamstring en is hij zeker een maand niet inzetbaar.

Bale, die vorige week Wales met drie doelpunten nog aan de overwinning had geholpen in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Belarus, heeft de blessure op de training opgelopen. De club meldt voorlopig niets over de aard van de kwetsuur. Verdediger David Alaba trainde maandag apart van de groep maar reist wel mee naar Milaan. Dat geldt behalve voor Bale ook niet voor Tony Kroos, Dani Ceballos en Ferland Mendy.

Helft minder positieve coronatests op Monza dan bij Dutch GP

13:49 uur: De Grote Prijs van Italië in de Formule 1 heeft acht positieve coronatests opgeleverd. Dat zijn er acht minder dan een week eerder in de week van de Dutch GP op Zandvoort. Toen leverden 6691 tests onder de coureurs, hun teamleden en het aanwezige personeel van de Formule 1 zestien positieve gevallen op.

In Italië werden tussen 6 en 12 september 6388 tests uitgevoerd. De internationale autosportfederatie FIA maakte zoals gebruikelijk een dag na de race de cijfers bekend.

De Finse coureur Kimi Räikkönen was het bekendste ’slachtoffer’ in Zandvoort. Op de zaterdag van de kwalificatie bleek dat de coureur van Alfa Romeo positief was bevonden. Räikkönen miste daardoor de Dutch GP. De 41-jarige Fin, bezig aan zijn laatste seizoen in de Formule 1, ontbrak ook op Monza.

Makkelie fluit eerste topper in Eredivisie

13:15 uur Danny Makkelie fluit zondag in Eindhoven de eerste topper van dit seizoen in de Eredivisie. Koploper PSV neemt het vanaf 14.30 uur in het Philips-stadion op tegen Feyenoord.

Makkelie heeft eerst dinsdag in de Champions League de leiding over de groepswedstrijd tussen de Franse club Lille en VfL Wolfsburg, de Duitse ploeg van trainer Mark van Bommel.

PSV heeft als enige club in de Eredivisie na vier speelrondes de maximale score van 12 punten. Feyenoord staat op 6 punten, maar speelde ook een wedstrijd minder. De ploeg van trainer Arne Slot kwam afgelopen weekeinde niet in actie, omdat het dinsdag in de Conference League al moet aantreden in Israël tegen Maccabi Haifa. PSV ontvangt donderdag Real Sociedad in de Europa League.

Lewandowski traint mee bij Bayern München voor duel met Barcelona

12.48 uur: Robert Lewandowski heeft meegedaan aan de laatste training van Bayern München voor het duel met FC Barcelona in de Champions League. De Poolse topschutter moest zich zaterdag in de gewonnen competitiewedstrijd tegen RB Leipzig (1-4) na bijna een uur spelen laten vervangen vanwege spierklachten. Volgens trainer Julian Nagelsmann ging het om een voorzorgsmaatregel.

Lewandowski, die in de Bundesliga in vier wedstrijden al zes doelpunten maakte, stond maandag weer op het trainingsveld. Ook Kingsley Coman deed mee aan de groepstraining. De Franse vleugelspits ontbrak vanwege een kuitblessure tegen Leipzig.

Serge Gnabry moest zich zaterdag vlak voor rust laten vervangen vanwege rugklachten. De Duitser ontbrak maandag in het deel van de training dat voor de pers openbaar was. Gnabry lijkt het duel met Barcelona aan zich voorbij te moeten laten gaan. De kampioen van Duitsland neemt het dinsdag in Camp Nou vanaf 21.00 uur op tegen de ploeg van trainer Ronald Koeman en de Oranje-internationals Frenkie de Jong, Memphis Depay en Luuk de Jong.

Voetbalsters starten WK-kwalificatie zonder Jansen en Kop

12.39 uur: De Nederlandse voetbalsters starten de WK-kwalificatie zonder Renate Jansen en Lize Kop. Beide speelsters zijn niet wedstrijdfit en hebben zich daarom afgemeld bij de nieuwe bondscoach Mark Parsons. De Engelsman begint maandag officieel aan zijn functie als opvolger van Sarina Wiegman.

Kerstin Casparij (21) neemt de plek van aanvalster Jansen over in de selectie van de ’Leeuwinnen’. Beiden spelen voor FC Twente. De 19-jarige keepster Claire Dinkla van sc Heerenveen vervangt Kop. De Ajax-keepster is normaal gesproken reserve achter Sari van Veenendaal. De selectie van Parsons voor de WK-kwalificatieduels met Tsjechië (vrijdag in Groningen) en IJsland (dinsdag 21 september in Reykjavik) bestaat uit 24 speelsters.

De voetbalsters kwamen rond het middaguur bij elkaar in Zeist, waar om 16.30 uur de eerste training onder leiding van Parsons op het programma staat.

Cavendish na vijf jaar terug op WK

11.56 uur: Mark Cavendish heeft met zijn sterke prestaties van dit jaar een plek afgedwongen in de Britse selectie voor de WK in Vlaanderen. De 36-jarige sprinter, die afgelopen zomer vier etappes én de groene trui won in de Tour de France, behoort tot de ploeg van acht renners.

Cavendish deed vijf jaar geleden voor het laatst mee aan de WK op de weg. Hij pakte toen achter de Slowaak Peter Sagan zilver in Doha. De Brit veroverde in 2011 de regenboogtrui op de WK in Kopenhagen. Cavendish onderhandelt met zijn Belgische ploeg Deceuninck - Quick-Step over een contract voor volgend jaar.

De Britse ploeg voor de wegwedstrijd op 26 september bestaat verder uit Tom Pidcock, Luke Rowe, Fred Wright, Jake Stewart, Connor Swift, Ben Swift en Ethan Hayter. Die laatste rijdt komende zondag ook de tijdrit, net als Dan Bigham. Bij de Britse vrouwenploeg is Lizzie Deignan, de wereldkampioene van 2015, de voornaamste troef. De afgelopen vier jaar ging de regenboogtrui steeds naar een Nederlandse renster.

Na Djokovic ook Medvedev en Tsitsipas zeker van ATP Finals

11.32 uur: Daniil Medvedev heeft zich met zijn zege op de US Open verzekerd van deelname aan de ATP Finals, het eindejaarstoernooi met de beste tennissers van 2021. De Rus versloeg zondag Novak Djokovic in de eindstrijd. De Servische nummer 1 van de wereld was met overwinningen op de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon al zeker van een plek op het evenement dat in Turijn plaatsvindt.

De Griek Stefanos Tsitsipas heeft zich ook gekwalificeerd voor de ATP Finals. Voor Medvedev en Tsitsipas wordt het hun derde achtereenvolgende deelname aan het eindejaarstoernooi. De 25-jarige Medvedev verdedigt van 14 tot en met 21 november zijn titel. De 23-jarige Tsitsipas was een jaar eerder de beste.

„Ik kijk ernaar uit om mijn titel in Turijn te proberen te verdedigen”, aldus Medvedev. „Italiaanse fans zijn zo gepassioneerd, ik weet zeker dat het een geweldig evenement wordt.”

IOC praat met president Oekraïne over organisatie Winterspelen

11.21 uur: Oekraïne wil in de toekomst de Olympische Winterspelen organiseren. Dat heeft president Volodimir Zelenski gezegd tegen Thomas Bach. De voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité was afgelopen weekeinde in Kiev om het 30-jarig bestaan van het nationaal olympisch comité van Oekraïne te vieren.

Zelenski sprak richting Bach de waardering uit over het verloop van de Olympische Spelen in Tokio en zei verder dat zijn land „vastbesloten” is gastheer te worden van de Winterspelen. Oekraïne stuurt binnenkort een delegatie naar het hoofdkwartier van het IOC in Lausanne om een dialoog aan te gaan.

Bach zei het initiatief te verwelkomen „gezien de grote sporttraditie van Oekraïne en na het zien van een zeer indrukwekkende presentatie van de meest recente sportinfrastructuur.”

Voormalig polsstokhoogspringer Sergei Boebka vergezelde Bach tijdens zijn bezoek aan Kiev.

Gözübüyük fluit duel Manchester City in Champions League

10.39 uur: Serdar Gözübüyük fluit woensdag de wedstrijd tussen Manchester City en RB Leipzig in de Champions League. De 35-jarige scheidsrechter had twee jaar geleden ook al eens de leiding tijdens een thuisduel van Manchester City in het belangrijkste Europese clubtoernooi, toen tegen Dinamo Zagreb.

Gözübüyük is de tweede Nederlandse scheidsrechter die deze week in de Champions League in actie komt. Zondag werd al duidelijk dat Danny Makkelie de leiding heeft bij de confrontatie van dinsdag tussen Lille en VfL Wolfsburg.

Voor de wedstrijd tussen Sporting Portugal en Ajax van woensdag is José María Sánchez aangesteld. De 37-jarige Spanjaard floot Ajax nog niet eerder.

KNVB wacht af of voetbalstadions weer vol mogen

08.32 uur: De KNVB wacht af wat het kabinet dinsdagavond op de persconferentie bekend gaat maken. Volgens diverse media mogen de voetbalstadions vanaf zaterdag 25 september weer volledig gevuld worden met publiek. Op dit moment kunnen de clubs vanwege de beperkende coronamaatregelen twee derde van de capaciteit van hun stadions gebruiken.

„Voor elke persconferentie zijn er geruchten en zaken die uitlekken. Wij wachten even af wat er dinsdagavond officieel bekend wordt gemaakt”, aldus een woordvoerder van de KNVB.

Volgens Haagse bronnen gaan premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge dan onder meer vertellen dat de 1,5 meterregel komt te vervallen. Iedereen van dertien jaar en ouder zou wel verplicht een coronatoegangsbewijs moeten laten zien bij een bezoek aan bijvoorbeeld een café, een concertzaal of theater. Dat geldt ook voor bezoek aan een voetbalstadion, waar dan echter geen beperkingen meer zijn wat betreft de toegangscapaciteit.

Afgelopen seizoen werden bijna alle wedstrijden in het betaalde voetbal zonder publiek gespeeld. Alleen in de eerste weken van de competitie en de laatste week van de play-offs mocht een beperkt aantal toeschouwers naar binnen. Op 25 september, de dag dat de versoepelingen in moeten gaan, spelen Ajax en Feyenoord thuis. PSV neemt het in Tilburg op tegen Willem II.

’Gouden’ Duitse dressuuramazone Werth gaat na Parijs 2024 stoppen

07.50 uur: De Duitse dressuuramazone Isabell Werth, de meest succesvolle ruiter ter wereld, gaat toewerken naar haar afscheid. De 52-jarige Werth liet in Duitse media weten dat de Olympische Spelen van Parijs in 2024 min of meer het eindpunt van haar carrière worden.

„Dan ben ik 55 en is mijn actieve carrière wel voorbij. Ik ga me dan langzaam maar zeker terugtrekken uit de topsport”, aldus Werth, die zeven keer olympisch goud won. „Of het 2024 of 2025 wordt, daar ga ik nog goed over nadenken. Ik wil geen kampioenschappen meer rijden als ik 60 of 65 jaar ben.”

Werth werd ook negen keer wereldkampioen en 21 keer Europees kampioen. De Duitse debuteerde eind jaren tachtig op een groot toernooi. Haar eerste olympische medailles pakte ze op de Spelen van 1992 in Barcelona: goud in de landenwedstrijd en zilver individueel. Afgelopen zomer in Tokio werd ze voor de zesde keer olympisch kampioene met het Duitse team. Werth was één keer individueel de beste, in 1996 in Atlanta. Daarna ging het goud drie keer op rij naar Anky van Grunsven, die met haar paarden Bonfire en Salinero jarenlang de grootste concurrente van Werth was. De Duitse moest in Tokio achter haar landgenote Jessica von Bredow-Werndl weer genoegen nemen met zilver.

Van de Zandschulp naar plek 62 op wereldranglijst

07.17 uur: Botic van de Zandschulp heeft dankzij zijn opzienbarende prestaties op de US Open een reuzensprong gemaakt op de wereldranglijst. De 25-jarige Nederlander vond zijn naam maandag terug op de 62e plaats. Hij begon twee weken geleden als nummer 117 van de wereld aan het grandslamtoernooi in New York.

Van de Zandschulp drong als qualifier door tot de kwartfinales. Hij moest het daarin afleggen tegen Daniil Medvedev, de Rus die zondag in de finale Novak Djokovic versloeg en de Serviër daarmee van diens 21e grandslamtitel af wist te houden. Medvedev verloor op de US Open slechts één set, in de kwartfinale tegen Van de Zandschulp.

Voor het eerst in ruim twee jaar staat nu weer een Nederlandse tennisser in de top 100 van de wereld. Robin Haase was in augustus 2019 de laatste.

Djokovic blijft de wereldranglijst aanvoeren, gevolgd door Medvedev. De 34-jarige Serviër won dit jaar de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon en had de eerste tennisser sinds Rod Laver in 1969 kunnen worden die alle grandslamtoernooien in één jaar op zijn naam schreef. Medvedev was hem echter in drie sets de baas (6-4 6-4 6-4).

Djokovic bleef zo op twintig grandslamtitels staan, evenveel als Roger Federer en Rafael Nadal die vanwege blessures ontbraken in New York. De ook afwezige Dominic Thiem, vorig jaar winnaar van de US Open, zakte op de wereldranglijst van zes naar acht. Nadal ging van de vijfde naar de zesde plaats, Federer bleef op de negende plek staan.