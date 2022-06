Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Asgreen na valpartij uit Ronde van Zwitserland

22.01 uur: Kasper Asgreen start woensdag niet in de vierde etappe van de Ronde van Zwitserland. De 27-jarige Deen was dinsdag een van de slachtoffers van een massale valpartij aan het slot van de derde rit. Dat meldt zijn team Quick Step-Alpha Vinyl.

De winnaar van de Ronde van Vlaanderen in 2021 ging met nog vier kilometer te gaan onderuit, net als twee ploeggenoten. Asgreen heeft een diepe wond in zijn linkerknie, die gehecht moest worden, en schaafwonden op armen en benen. Na medisch onderzoek is besloten dat hij niet verder rijdt. „Ik ben teleurgesteld dat ik de Ronde van Zwitserland moet verlaten”, reageerde Asgreen. „Ik had een goed gevoel in de eerste dagen en ik keek uit naar de komende ritten.”

Spaanse voetbalbond geeft vrouwenploeg dezelfde premie als mannen

21.45 uur: De Spaanse voetbalbond RFEF heeft de premies voor de nationale vrouwenploeg gelijkgetrokken met die voor de mannen. Spanje volgt hiermee het voorbeeld van onder meer de Verenigde Staten, Noorwegen, Engeland en Brazilië. In die landen krijgen de voetbalsters ook dezelfde premies als de voetballers.

„Dit is een historische dag voor Spanje”, zei Irene Paredes, captain van de Spaanse ploeg die volgende maand tot de titelkandidaten behoort op het EK in Engeland. „We willen de beste spelers, het beste team en de beste nationale ploeg zijn. We gaan naar het EK om alles te geven.”

Namens de Spaanse voetbalbond zette voorzitter Luis Rubiales zijn handtekening onder het akkoord voor vijf jaar. De voetbalsters krijgen niet alleen dezelfde wedstrijdpremies, maar ook ontvangen ook geld voor hun portretrecht en een percentage van nieuwe sponsordeals.

De Nederlandse voetbalbond KNVB sloot in de zomer van 2019 een nieuwe overeenkomst over de commerciële vergoedingen met de voetbalsters die Oranje vertegenwoordigen. Daarin stond in dat een „gelijkwaardige behandeling van mannen- en vrouwenvoetbal” wordt nagestreefd.

Schilder verbetert eigen Nederlands record kogelstoten

20.35 uur: Jessica Schilder heeft bij het onderdeel kogelstoten in het Tsjechische Kladno haar eigen Nederlandse record in de buitenlucht aangescherpt. De Volendamse gooide de kogel dinsdag op een afstand van 19,19 meter. Dat is twee centimeter verder dan ze vorige week maandag tijdens de FBK Games in Hengelo presteerde.

De 23-jarige atlete was in Tsjechië verreweg de beste. De nummer twee, Anita Márton uit Hongarije, kwam slechts tot een afstand van 17,65 meter. Schilder gooide de kogel twee keer op de recordafstand.

Voor de FBK Games in Hengelo maandag stond het record van Schilder nog op 18,89 meter.

Nederlanders op het podium tijdens atletiekwedstrijden in Turku

20.17 uur: Bij de Paavo Nurmi Games in het Finse Turku hebben de Nederlanders Joris van Gool, Tony van Diepen en Nadine Visser een podiumplaats op hun onderdeel behaald. De atleten behaalden respectievelijk eremetaal op de 100 meter, 800 meter en 100 meter horden.

In serie van de 100 meter rende Joris van Gool de tweede tijd van 10,34 seconden, genoeg om zich voor de eindstrijd later op de avond te plaatsen. In de finale werd de Nederlander met 10,38 opnieuw tweede, wederom achter de Nigeriaan Raymond Ekevwo die ook in de halve finale al de snelste was. De WK-limiet van 10,05 seconden heeft Van Gool hiermee echter niet gehaald.

Tony van Diepen, de man in vorm op de 800 meter, kon op zijn afstand zijn favorietenrol niet helemaal waarmaken. De Nederlander liep een tijd van 1.44,24 en werd daarmee tweede achter de Brit Max Burgin. Hij werd daarmee wel de op drie na snelste Nederlander ooit op deze afstand. Alleen Bram Som, Rob Druppers en Marko Koers liepen de 800 meter sneller.

Bij de vrouwen joegen Nadine Visser en Zoë Sedney op de 100 meter horden beiden op de WK-limiet van 12,84 seconden. In de eerste heat liep Visser exact de benodigde tijd, maar kwam Sedney nog twee tienden van een seconde tekort. In de finale verbeterde Visser zichzelf met een tijd van 12,72 waarmee ze derde werd achter Tobi Amusan uit Nigeria en Britany Anderson uit Jamaica. Sedney kwam met 13,07 seconden tekort voor de WK-tijd en werd achtste.

Bordeaux om schulden teruggezet naar derde niveau

20.02 uur: De Franse voetbalclub Girondins Bordeaux kwam dit jaar uit op het hoogste niveau, maar speelt na de zomer in de derde divisie. Bordeaux degradeerde uit de Ligue 1 en is nu vanwege grote financiële problemen teruggezet naar National 1, het derde niveau in Frankrijk. De zesvoudig kampioen van Frankrijk, die in 2009 de laatste landstitel vierde, heeft naar verluidt een schuld van ruim 40 miljoen euro.

De commissie die de financiële situatie van alle Franse voetbalclubs controleert, heeft besloten om Bordeaux een divisie terug te zetten. Dat betekent dat de ploeg van eenmalig Oranje-international Javairô Dilrosun na de degradatie twee klasses naar beneden gaat.

De 23-jarige aanvaller Dilrosun speelde afgelopen seizoen op huurbasis bij Bordeaux. In 32 competitieduels maakte de huurling van Hertha BSC twee doelpunten. Bordeaux eindigde onderaan in de Ligue 1.

Willem II één duel zonder uitsupporters

19.48 uur: Willem II speelt de eerstvolgende uitwedstrijd zonder meereizende supporters. De Tilburgse club laat weten een schikkingsvoorstel van de KNVB te hebben geaccepteerd.

Begin februari kreeg Willem II naar aanleiding van ongeregeldheden bij RKC-uit en FC Utrecht-uit een voorwaardelijke straf opgelegd. Dat betekende dat de club een wedstrijd geen uitsupporters mocht meenemen, zodra zich binnen twee jaar vergelijkbare ongeregeldheden zouden voordoen.

Naar aanleiding van incidenten bij de uitwedstrijd van Willem II in Deventer tegen Go Ahead Eagles, heeft de KNVB de sanctie bekrachtigd.

Visser loopt WK-limiet op 100 meter horden in Turku

19.42 uur: Nadine Visser heeft op de 100 meter horden voor vrouwen bij de Paavo Nurmi Games in Turku de WK-limiet van 12,84 seconden gehaald. De Nederlandse atlete kwam in de serie in exact die tijd over de streep, maar verbeterde zichzelf in de finale tot een tijd van 12,72. Dit was haar beste tijd van het seizoen.

Beide tijden waren echter niet genoeg voor de eerste plaats in de race in Finland. In de serie moest Visser haar meerdere erkennen in de Jamaicaanse Britany Anderson, die met 12,67 seconden net iets sneller was. In de finale waren zowel Anderson als de Nigeriaanse Tobi Amusan sneller dan Visser.

Vissers landgenote Zoë Sedney wist zich ook voor de finale te plaatsen, maar kon daarin - net als in de serie - niet voldoen aan de WK-limiet. Haar tijden van 13,04 en 13,07 waren niet snel genoeg.

Amerikaans voetbal wereldwijd te zien via Apple TV

19.12 uur: Via de app van Apple TV zijn de komende tien jaar alle wedstrijden in het Amerikaanse voetbal te zien. De organisatie van de Major League Soccer (MLS) hoopt zo een wereldwijd publiek te bereiken. Met ingang van 2023 zijn alle duels uit de Amerikaanse competitie en het nationale bekertoernooi te bekijken via de streamingdienst van Apple.

„Dit is een historische primeur voor een grote, professionele sportcompetitie”, staat in het persbericht. „Fans van over de hele wereld kunnen alle wedstrijden op één plek bekijken zonder lokale blokkades of de noodzaak om een traditionele betaalzender aan te schaffen.” Volgens Amerikaanse media betaalt Apple jaarlijks minimaal 250 miljoen dollar (zo’n 240 miljoen euro) voor de uitzendrechten en loopt dat bedrag op naar gelang het aantal afgesloten abonnementen.

Seizoenkaarthouders van de clubs uit de MLS krijgen gratis toegang tot de streamingdienst van het Amerikaanse technologiebedrijf, waar normaal gesproken voor betaald moet worden. Alle wedstrijden worden voorzien van commentaar in het Engels en Spaans. Bij wedstrijden met Canadese clubs is ook Frans commentaar.

De MLS begon in 1996 met tien clubs, maar bestaat nu uit 29 ploegen. De Verenigde Staten organiseren in 2026 samen met Canada en Mexico het WK voetbal. Door hun eigen competitie wereldwijd aan te bieden via de Apple TV-app, hopen dat Amerikanen het voetbal in hun land verder te promoten en ontwikkelen.

Nederlandse boksbaas wil nieuwe verkiezingen na zege bij CAS

18:28 uur Voorzitter Boris van der Vorst van de Nederlandse boksbond rekent op een nieuwe voorzittersverkiezing bij de internationale federatie IBA, nu hij zijn beroepszaak bij het CAS heeft gewonnen. Het internationale sporttribunaal oordeelde dat Van der Vorst en vier kandidaat-bestuursleden vorige maand ten onrechte werden uitgesloten van de verkiezingen op het congres van de IBA in Istanbul. Van der Vorst, die zich had opgeworpen als tegenkandidaat voor de zittende Russische voorzitter Oemar Kremlev, wil dat de IBA nu nieuwe verkiezingen uitschrijft.

„Dat is de inzet van onze kant. Maar of dat gebeurt en hoe, dat moet nog blijken”, zegt Van der Vorst. „We gaan nu zo snel mogelijk met het bestuur van de wereldboksbond in gesprek over nieuwe verkiezingen. Het gaat niet om persoonlijke ambities of belangen; we doen het om onze boksers een olympische toekomst te geven. Om in bokstermen te spreken: we hebben deze ronde gewonnen en onze tegenstander minimaal 8 tellen gegeven. Op naar de volgende ronde.”

Van den Assem stopt nu echt bij Oranje

10.22 uur: Hockeyster Ireen van den Assem heeft besloten nu echt te stoppen bij Oranje. De 32-jarige hockeyster had in oktober 2021 al een punt achter haar interlandcarrière gezet, maar keerde in maart dit jaar na een maandenlange break toch terug in Oranje. Van den Assem, die de Olympische Spelen moest missen vanwege een spierblessure, sloot op uitnodiging van interim-bondscoach Jamilon Mülders aan bij de nationale ploeg.

Na drie interlandwedstrijden besloot Van den Assem opnieuw haar afscheid als international aan te kondigen. Dat deed ze vlak voordat Mülders de WK-selectie bekendmaakte. „Misschien lijkt het gek om dat vlak voor een selectiemoment te beslissen. Maar voor mij was het juist het beste moment”, zegt ze in een interview met hockey.nl.

Van den Assem, die kampt met een chronische achillespeesblessure, speelde begin juni tegen Engeland haar laatste interland. Met een goal en een assist hielp ze Oranje naar de zege. „Het is goed zo”, zegt ze. „Ik ben eerlijk naar mijzelf geweest. Het voelt anders, heel erg anders, dan een jaar geleden. Nu kan ik met een opgeheven hoofd en een grote glimlach stoppen.”

Van den Assem werd met Oranje twee keer Europees kampioen en in 2018 ook wereldkampioen.