Analyse Valentijn Driessen: ’Hoeveelheid zorgen Van Gaal pas op 15 november duidelijk’

Door Valentijn Driessen

Voor Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk staan er dertien wedstrijden met Liverpool op het programma alvorens hij zich op 14 november meldt in Zeist voor het WK in Qatar. Een week later opent Nederland tegen Senegal. Het is de waanzin van een wereldkampioenschap voetbal midden in het seizoen.