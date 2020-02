Groningen trekt zege bij Sparta over de streep

De thuisploeg miste een strafschop en zag twee spelers geblesseerd afhaken. Al na 12 minuten moest aanvoerder Adil Auassar zich laten vervangen en vlak voor rust werd Dante Rigo afgevoerd na een vervelende botsing met Bart Vriends. Bovendien had Sparta na ruim een kwartier, toen het nog 0-0 stond, via Mohamed Rayhi een strafschop gemist. Sergio Padt keerde de inzet van Rayhi.

Joel Asoro maakte met een bekeken schot 0-1 en Ramon Lundqvist nam al na een half uur de 0-2 voor zijn rekening. Kort na rust mocht Rayhi opnieuw aanleggen en ditmaal faalde hij niet. Verder dan dat kwam Sparta niet.

FC Groningen is bezig aan een goede periode. Van de laatste zeven duels in de eredivisie ging er slechts één verloren; 1-0 bij PEC Zwolle. De ploeg van trainer Danny Buijs is veruit het minst trefzeker van de subtop. In 23 duels kwamen de Groningers pas 26 keer tot scoren.

Sparta had op 27 oktober van vorig jaar voor het laatst verloren. FC Utrecht won toen met 2-1 in Rotterdam.