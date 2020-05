’Formule 1-teams akkoord met plafond van 145 miljoen dollar’

In 2022 zal het maximum toegelaten budget verder dalen tot 140 miljoen dollar (128,4 miljoen euro) en voor de seizoenen 2023 tot 2025 wordt het 135 miljoen dollar (123,8 miljoen euro).

In oktober was al afgesproken om de budgetten tot 175 miljoen dollar te beperken, maar het inkomstenverlies als gevolg van het coronavirus leidde tot een verdere verlaging. De drie grote teams, Ferrari op kop, waren daar sterk tegen gekant, terwijl de kleinere teams een drastische verlaging tot 100 miljoen dollar vroegen. Een compromis dat iedereen kan accepteren, is nu bereikt.

De budgetverlaging is één van de maatregelen om het deelnemersveld te nivelleren en tot een spannender kampioenschap te komen. Er komt ook een handicapsysteem voor onderzoek en ontwikkeling. Zo zal bijvoorbeeld aerodynamische ontwikkeling voor de meest succesvolle teams beperkt worden.

