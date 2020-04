‘Liverpool van Brabant’ baalt van gemiste titel

De amateurclub uit Oss ging met een straatlengte voorsprong aan de leiding in de Derde Divisie. Net als Liverpool, dat in Engeland met een enorme voorsprong afstevende op de eerste landstitel sinds 1990, totdat de coronapandemie het voetbal stillegde, leek het kampioenschap OSS’20 niet meer te kunnen ontgaan. De coronacrisis doorkruiste echter het vrijwel zekere kampioenschap.

Bij het Liverpool van Brabant vinden ze dat de KNVB hen met de keuze om geen kampioen aan te wijzen de verdiende promotie naar de Tweede Divisie door de neus boort. Trainer Bertran Kreekels laat aan Omroep Brabant weten, dat de club naar zijn inschatting juridische stappen gaat nemen tegen de KNVB. De oud-prof van Helmond Sport heeft begrip voor het stopzetten van de competitie vanwege de coronacrisis, maar snapt niet waarom er geen kampioen of promovendus wordt aangewezen, zoals in België wel is gebeurd. ,,Een schandalig besluit. Driekwart van de competitie is gespeeld en we staan een straatlengte voor. Dan kun je dit niet maken”, aldus Kreekels.

Met nog tien wedstrijden voor de boeg had OSS’20 een voorsprong van veertien punten op Jong ADO Den Haag, dat echter niet in aanmerking kwam voor promotie. De eerstvolgende concurrent voor de rechtstreekse promotie was OFC, dat maar liefst zeventien punten achterstand had op het Liverpool van Brabant.

OSS’20-trainer Kreekels vindt ook dat de KNVB niet consequent is, omdat in het noodscenario voor stopzetting van de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie wel voorzien is in promotie. ,,Als het betaalde voetbal wordt gestopt dan zouden Cambuur en De Graafschap wel mogen promoveren naar de Eredivisie. Dan kun je dit bij ons niet maken”, zegt Kreekels tegen Omroep Brabant.