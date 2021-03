Ibrahimovic terug bij Zweden: ’Ben maar een klein puzzelstukje’

Of de spits van AC Milan ook daadwerkelijk in de basis staat is nog niet duidelijk, maar natuurlijk vindt Ibrahimovic dat hij er klaar voor is. „Ik ben weer bij de Zweedse ploeg, omdat ik het verdien. Ik train keihard, maar ik heb geleerd om geduld te hebben. Zowel op als buiten het veld.”

Wat die woorden waard zijn, kunnen we de komende anderhalve week gaan zien. Naast het treffen met Georgië speelt Zweden ook nog uit tegen Kosovo. Nadat hij tijdens het EK 2016 was afgezwaaid als international, denkt Ibrahimovic de ploeg beter te kunnen maken. „Ik ben teruggekomen om te presteren, maar ik ben slechts een klein puzzelstukje in het geheel.”

Dat de terugkeer van Ibracadabra niet alleen in zijn vaderland, maar ook in zijn gezien de emoties los maakte, deed de lange spits wel wat. „Mijn zoontje vond het maar niks dat ik zondag na de wedstrijd tegen Fiorentina naar Zweden vertrok. Hij huilde toen ik wegging”, aldus de Zweed, die met zijn nationale ploeg op vier EK’s en twee WK’s actief was.

Lukaku beschikbaar voor België

Romelu Lukaku kan toch met België meedoen in de komende kwalificatiereeks. De spits is door zijn club Inter en de Italiaanse gezondheidsautoriteiten vrijgegeven nadat hij negatief heeft getest op het coronavcirus.

België speelt tegen Wales (woensdag in Leuven), Tsjechië (27 maart in Praag) en Wit-Rusland (30 maart opnieuw in Leuven). Vorige week testten meerdere spelers van Inter positief op het virus, onder wie Stefan de Vrij.

Vermoedelijk mogen ook de internationals Christian Eriksen (Denemarken), Achraf Hakimi (Marokko), Milan Skriniar (Slowakije) en Marcelo Brozovic en Ivan Perisic (Kroatië) van Inter zich aansluiten bij de selectie van hun land, al is dit nog niet officieel bevestigd.

De plaatselijke gezondheidsautoriteit ATS in de regio van Milaan had daarom in eerste instantie de spelers van Inter verboden het land te verlaten. Onder druk van de nationale federaties en na de negatieve testen geldt dat verbod niet meer voor buitenlandse spelers.