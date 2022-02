SV Epe schrapt Marc Overmars Paastoernooi 2022

„Wij zijn als club geschrokken van de berichtgeving rond het grensoverschrijdend gedrag van Marc Overmars”, zegt SV Epe in een verklaring. „Ons medeleven gaat uit naar de slachtoffers van deze ingrijpende gebeurtenissen. Het bestuur van SV Epe heeft in het licht van deze ontwikkelingen besloten het Marc Overmars Paastoernooi 2022 niet te laten doorgaan. Zijn naam zal ook in de toekomst niet langer aan het internationale Paastoernooi verbonden zijn. Zijn gedragingen passen niet bij de normen en waarden die de club uitdraagt.”

Overmars, oud-international, voetbalde in zijn jeugd bij SV Epe.

