Van Bommel: ’Selectie PSV beter dan vorig jaar’

Mark van Bommel is blij met de verrichtingen van PSV op de transfermarkt en heeft veel opties in zijn selectie. Ⓒ Foto Hollandse Hoogte

EINDHOVEN - PSV-trainer Mark van Bommel werkte vorig seizoen af met een grote vaste kern. Voor de winterstop was hij zelfs de trainer die de minste wisselingen toepaste in zijn basiself. Inmiddels heeft de coach zoveel keuze in vooral zijn voorste linie, dat hij vaker gaat wisselen. Het moet de Eindhovenaren een voor tegenstanders lastig te voorspellen karakter geven in de titelrace.