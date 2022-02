Foden helpt Manchester City aan zege, puntenverlies ManU

Foden werd vorige week samen met enkele familieleden nog lastiggevallen rond een bokswedstrijd. Er ontstond een vechtpartij waarin een vrouwelijk familielid van de middenvelder met een brandblusser werd geslagen. City blijft door de zege de Premier League aanvoeren, met een voorsprong van 6 punten op Liverpool dat een wedstrijd minder heeft gespeeld.

Donny van de Beek verscheen aan de aftrap voor Everton, maar viel na zo'n 70 minuten uit met een hamstringblessure.

Anwar El Ghazi mocht in de slotfase invallen bij Everton. Nathan Aké bleef de hele wedstrijd op de bank bij City.

Dejan Kulusevski, Harry Kane en Ryan Sessegnon vieren de derde treffer van Tottenham. Ⓒ Reuters

Eerder op de dag revancheerde Tottenham Hotspur zich gerevancheerd voor de nederlaag (1-0) tegen degradatiekandidaat Burnley van woensdag. De uitwedstrijd tegen Leeds United werd op overtuigende wijze gewonnen door de Spurs, waar de toekomst van de vrij recent aangestelde trainer Antonio Conte zelfs al onzeker leek: 0-4.

De Ierse middenvelder Matt Doherty zette de Spurs al na tien minuten op voorsprong na een afgemeten voorzet van Ryan Sessegnon. Na een kwartier verdubbelde Dejan Kulusevski de marge en Harry Kane besliste het duel al in de 27e minuut. Heung-Min Son bepaalde vlak voor tijd de eindstand na een fraaie lange bal van Kane. Het was zijn eerste doelpunt in de Premier League sinds 9 februari.

Bij Leeds werd Pascal Struijk in de rust gewisseld, Steven Bergwijn mocht bij de Spurs een klein kwartier voor tijd invallen voor Kulusevski.

Voor Tottenham zijn de eerste twee maanden van het jaar sportief erg matig verlopen. Van de laatste vijf duels in de Premier League werd er slechts één gewonnen, uitgerekend de uitwedstrijd tegen koploper Manchester City: 2-3.

Manchester United verliest punten

Manchester United is in de thuiswedstrijd tegen Watford blijven steken op een gelijkspel. Beide ploegen kwamen niet tot scoren op Old Trafford: 0-0. United blijft voorlopig de nummer 4 van de Premier League, maar heeft slechts twee punten meer dan Arsenal, dat maar liefst drie duels minder heeft gespeeld.

Newcastle

Newcastle United heeft nog meer afstand genomen van de onderste plaatsen in de Premier League. De club won ook de uitwedstrijd tegen Brentford (0-2). Joelinton en Joe Willock maakten de doelpunten voor de club die het kalenderjaar als hekkensluiter van de Premier League begon. Newcastle verloor in 2022 nog geen competitiewedstrijd en is inmiddels naar de veertiende plaats van de ranglijst geklommen.

Christian Eriksen maakte zijn debuut voor Brentford. De oud-Ajacied mocht in de 52e minuut invallen. Het was de eerste keer dat de Deen in actie kwam in een officieel duel sinds hij afgelopen zomer in de EK-wedstrijd tegen Finland werd getroffen door een hartstilstand.

Weghorst

Wout Weghorst hield met Burnley een punt over aan het uitduel met Crystal Palace: 1-1. Weghorst speelde de hele wedstrijd, maar de spits kwam niet tot scoren. Erik Pieters werd na een uur gewisseld bij Burnley.

