Uitslagen Tour de France: wie klopte Teunissen allemaal?

In de slotfase moest bij Jumbo-Visma razendsnel worden geschakeld. Hun grootste troef Groenewegen kwam in de laatste twee kilometer ten val. Daardoor leken de kansen op Nederlands succes verkeken. Maar plotseling was daar Teunissen, normaal gesproken de eindtrekker van de sprint voor Groenewegen. Hij zette iedereen te kijk en jumpte op het allerlaatste moment over topsprinter Peter Sagan heen. Erik Breukink was in 1989 de laatste gele trui-drager voor Nederland.

De Tour de France wordt zondag in Brussel vervolgd met een ploegentijdrit over 27,6 kilometer. De kans dat Teunissen het leiderstricot behoudt, is vrij groot. Hierin is Jumbo-Visma één van de favorieten.

Bekijk hier de uitslag van de eerste etappe en de klassementen in de Ronde van Frankrijk.

Bekijk ook: Geen breuken voor gevallen Fuglsang