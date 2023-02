Premium Het beste van De Telegraaf

Rolstoeltennisser Tom Egberink geniet van rijen dik publiek ABN Amro-toernooi

Door Eddy Veerman

Rolstoeltennisser Tom Egberink wil knallen in Ahoy en zo snel mogelijk terug naar plaats vier op de wereldranglijst. Ⓒ FOTO Thijs Rooimans

AMSTERDAM - „Ik heb even bij jullie gekeken, maar wat gaat dat hard.” De ogen van Tom Egberink twinkelen als hij de complimenteuze woorden van Casper Ruud – vorig jaar verliezend finalist op Roland Garros en US Open – tijdens dat evenement in New York aanhaalt. Het rolstoeltennis evolueert en de dertigjarige geboren Hardenberger speelt – zoals vele landgenoten hem voorgingen – daar een voorname rol in. „Op het ABN Amro World Wheelchair Tennis Tournament zal het komende week qua publiek weer rijen dik staan.”