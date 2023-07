Arantxa Rus boekt in Hamburg haar grootste toernooizege ooit en bereikt top 50

In haar partij tegen Noha Akugue leidde ze binnen een kwartier met 4-0. De eerste set nam uiteindelijk nog geen half uur in beslag. De Duitse is de nummer 207 van de wereld en speelde haar eerste finale op de WTA Tour.

Rus (32) begon de tweede set met verlies van haar opslaggame, maar brak in de game erna meteen terug. Bij 5-4 miste ze een wedstrijdpunt op de opslag van Noha Akugue, waarna de set uitliep op een tiebreak. Die won Rus overtuigend (7-3) waarmee het duel na 1 uur en 3 kwartier was beslist.

Rus won de afgelopen weken toernooien in het Spaanse La Bisbal, in Den Haag en half juli in Contrexeville in Frankrijk. Ze was door haar ranking al rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi van de US Open. Rus miste dit seizoen wel de Australian Open en moest in de kwalificaties van Roland Garros en Wimbledon.

Goede vorm

Rus verkeert op haar 32ste in de vorm van haar leven. Eerder deze maand schreef ze het WTA 125-toernooi van Contrexéville en het ITF-toernooi van Den Haag op haar naam. Door haar zegereeks zal Rus stijgen naar de 49e plek op de wereldranglijst, haar beste notering ooit. Daarmee kwalificeert ze zich rechtstreeks voor de US Open, eind augustus.

„Na zoveel jaar behaal ik dan mijn eerste titel op dit niveau”, reageerde Rus. „Daar ben ik trots op. Het voelde als een hele lange dag, dat kwam vooral omdat ik behoorlijk nerveus was. Maar ik heb gewonnen en daar ben ik heel blij mee. Het was ook mooi dat ik goed tennis kon laten zien, al gold dat ook voor mijn tegenstandster. Ik vond het een mooie finale.”