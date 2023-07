Arantxa Rus boekt in Hamburg haar grootste toernooizege ooit en bereikt top 50

Rus, als zevende geplaatst in de Noord-Duitse stad, had in de eerste set geen enkele moeite met de 19-jarige Duitse wildcardhouder, maar moest daarna knokken voor de winst.

Rus verkeert op haar 32ste in de vorm van haar leven. Eerder deze maand schreef ze het WTA 125-toernooi van Contrexéville en het ITF-toernooi van Den Haag op haar naam. Door haar zegereeks zal Rus stijgen naar de 49e plek op de wereldranglijst, haar beste notering ooit. Daarmee kwalificeert ze zich rechtstreeks voor de US Open, eind augustus.