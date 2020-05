Weening naar Trek-Segafredo?

,,Ik heb de afgelopen tijd wel gesprekken gevoerd, maar er is nergens een contract getekend. Als dat gebeurt, zal de betreffende ploeg zelf wel melden’’, zo houdt de renner zich op de vlakte.

Weening reed het voorbije seizoen voor de Pro-continentale formatie van Roompot-Charles. Die ploeg werd na vijf seizoenen opgedoekt, waarmee er na zestien jaar ook een einde leek te komen aan zijn carrière. Hij begon zijn loopbaan bij Rabobank in 2004, om in de winter van 2011-2012 over te stappen naar het Australische Orica-GreenEDGE. Vier seizoenen later tekende hij bij Roompot.

Weening won een etappe in de Tour, twee ritten in de Giro (en droeg vier dagen de roze leiderstrui); hoewel hij nooit tot een veelwinnaar uitgroeide, pakte hij vrijwel jaarlijks zijn prijzen mee.

,,Ik heb altijd veel lol gehad in het fietsen en nu nog steeds. Daarom zei ik afgelopen winter, toen het seizoen voorbij was en Roompot ermee stopte, ook niet dat het voor mij over en uit was. Ik hoop dat de contacten die er zijn leiden tot een verbintenis, want ik wil graag nog koersen. Mits er natuurlijk dit jaar weer kán worden gereden. Ik heb gezorgd dat ik fit en gezond ben gebleven.’’