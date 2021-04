Qatar rekent bij WK voetbal op stadions vol gevaccineerden

„Er zijn programma’s in ontwikkeling om alle bezoekers van het WK van een vaccinatie te voorzien. We hopen een COVID-vrij evenement te organiseren”, aldus Al Thani. „We willen er zeker van zijn dat, zelfs als we dan nog met een pandemie te maken hebben, we een succesvol WK kunnen organiseren met fysieke aanwezigheid van voetbalfans. De mensen moeten dit toernooi kunnen bezoeken en ervan kunnen genieten.”

Qatar heeft zo’n 2,8 miljoen inwoners. Volgens de officiële cijfers hebben ruim 195.000 mensen in het land positief getest op het coronavirus. In Qatar zijn 376 mensen overleden aan COVID-19.

Bron: Het Nieuwsblad